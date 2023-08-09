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Более 30 тыс. болельщиков посетили матчи турнира Sochi Hockey Open

Более 30 тыс. болельщиков посетили матчи турнира Sochi Hockey Open
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В Сочи завершился предсезонный турнир Sochi Hockey Open — 2023. Победителем турнира стал «Адмирал», который после четырёх матчей набрал шесть очков. На втором месте — «Авангард» с пятью баллами. Замыкает тройку призёров СКА с четырьмя очками.

Всего на турнире состоялось 10 матчей, которые в общей сложности посетили 31 132 болельщика, сообщает пресс-служба ХК «Сочи». Отметим, что в прошлом году турнир собрал меньшую аудиторию, в 24 207 болельщиков, хотя в общей сложности на Sochi Hockey Open — 2022 было проведено 15 матчей.

Лучшими бомбардирами турнира стали Матвей Мичков (СКА) и Илья Рейнгардт («Авангард»). У игроков по пять очков, при этом Мичков забросил две шайбы, а Рейнгардт отметился только результативными передачами.

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