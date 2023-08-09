Зарипов: уверен, что будет прощальный матч в Магнитогорске, но в честь Мозякина

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов ответил на вопрос о возможном прощальном матче в Магнитогорске.

«Прощальный матч в Магнитогорске? Уверен, что такой матч будет. На следующий год. Но будет он в честь Сергея Мозякина. Планировали уже в этом году, но в силу некоторых обстоятельств перенесли на следующий год», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).

Ранее Зарипов прокомментировал тот факт, что его номер «Ак Барс» выведет из обращения, и ответил на вопрос о своём будущем.