Зарипов: уверен, что будет прощальный матч в Магнитогорске, но в честь Мозякина

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов ответил на вопрос о возможном прощальном матче в Магнитогорске.
«Прощальный матч в Магнитогорске? Уверен, что такой матч будет. На следующий год. Но будет он в честь Сергея Мозякина. Планировали уже в этом году, но в силу некоторых обстоятельств перенесли на следующий год», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).
Ранее Зарипов прокомментировал тот факт, что его номер «Ак Барс» выведет из обращения, и ответил на вопрос о своём будущем.
- 9 августа 2023
-
18:34
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
18:08
-
18:06
-
17:51
-
17:42
-
17:27
-
17:12
-
17:00
-
16:34
-
16:24
-
16:18
-
16:02
-
15:45
-
15:15
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:18
-
12:00
-
11:35
-
11:20