Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов ответил на вопрос о своём будущем

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов прокомментировал тот факт, что его номер «Ак Барс» выведет из обращения, и ответил на вопрос о своём будущем.

«Первый в истории вывод номера из обращения в истории «Ак Барса»? На самом деле, откуда вы это знаете? У меня такой информации нет. Я так понимаю, что клуб готовит сюрприз. И, конечно, я очень благодарен руководству клуба и республики за то, что они так высоко оценили мой труд и мой вклад.

Кем вижу себя в будущем? Ещё раз повторюсь, что на сегодняшний день я пока всё провожу на релаксе и немного выдыхаю после длительной карьеры. Но мы находимся в тесном контакте с клубом, происходит хорошее общение. Думаю, что в ближайшем будущем мы открыто пообщаемся с руководством клуба. Скажу лишь, что мне очень хочется остаться в хоккее и остаться в развитии хоккея Татарстана», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.