Данис Зарипов рассказал о реакции Александра Овечкина на приглашение на прощальный матч

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о том, как пригласил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на прощальный матч.

«Сложно ли было пригласить Овечкина? Открою секрет – совсем было не тяжело. Как мы решили с датой проведения матча, тогда я сразу же позвонил Сашке, и он, не раздумывая, сразу сказал, что он будет. Я очень благодарен за то, что он так отнёсся ко мне и ко всем болельщикам», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Овечкин сыграет за команду «Белых» в первом звене с Александром Сёминым и мэром Казани Ильсуром Метшиным. Прощальный матч Зарипова состоится сегодня, 9 августа, и начнётся в 19:00 мск.