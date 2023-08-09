Данис Зарипов рассказал о реакции Александра Овечкина на приглашение на прощальный матч
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Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о том, как пригласил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на прощальный матч.
«Сложно ли было пригласить Овечкина? Открою секрет – совсем было не тяжело. Как мы решили с датой проведения матча, тогда я сразу же позвонил Сашке, и он, не раздумывая, сразу сказал, что он будет. Я очень благодарен за то, что он так отнёсся ко мне и ко всем болельщикам», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Овечкин сыграет за команду «Белых» в первом звене с Александром Сёминым и мэром Казани Ильсуром Метшиным. Прощальный матч Зарипова состоится сегодня, 9 августа, и начнётся в 19:00 мск.
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