Стали известны сочетания звеньев команд на прощальный матч Даниса Зарипова

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

9 августа в ЛДС «Татнефть Арена» состоится прощальный матч трёхкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона России, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала составы команд, участвующие в матче. Матч пройдёт в формате двух периодов.

Команда «Зелёные»:

Зарипов – Зиновьев – Морозов, Прошкин – Медведев;

Рябов – Чупин – Степанов, Галлямов – Шафигулин;

Валиуллин – Свитов – Халилов, Савин – Аскаров;

Миннахметов – Зайнуллин – Сабиров, Лукоянов – Исмагилов;

Петров – Вишняков – Обухов, Платонов;

Гарипов (Логвиненко).

Тренеры:

Зинэтула Билялетдинов, Сергей Абрамов, Николай Макаров.

Команда «Белые»:

Овечкин – Метшин – Сёмин, Зарипов А. – Зарипов М.;

Мозякин – Суниев – Ковальчук, Епанчинцев – Теплов;

Айзатуллин – Дацюк – Вольфсон, Абузяров – Калачик;

Атаев – Кузнецов – Радулов, Тюнин – Гайдулин;

Голубев – Козырев – Шакиров, Новичихин – Баландин;

Кошечкин (Шакиров).

Тренеры:

Илья Воробьёв, Сергей Кокорин.

Сообщается, что Данис Зарипов во втором периоде сменит команду и будет выступать за «Белых». Ранее была опубликована программа дня прощального матча Зарипова.