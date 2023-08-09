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Стали известны сочетания звеньев команд на прощальный матч Даниса Зарипова

Стали известны сочетания звеньев команд на прощальный матч Даниса Зарипова
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9 августа в ЛДС «Татнефть Арена» состоится прощальный матч трёхкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона России, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала составы команд, участвующие в матче. Матч пройдёт в формате двух периодов.

Команда «Зелёные»:

Зарипов – Зиновьев – Морозов, Прошкин – Медведев;
Рябов – Чупин – Степанов, Галлямов – Шафигулин;
Валиуллин – Свитов – Халилов, Савин – Аскаров;
Миннахметов – Зайнуллин – Сабиров, Лукоянов – Исмагилов;
Петров – Вишняков – Обухов, Платонов;
Гарипов (Логвиненко).

Тренеры:
Зинэтула Билялетдинов, Сергей Абрамов, Николай Макаров.

Команда «Белые»:

Овечкин – Метшин – Сёмин, Зарипов А. – Зарипов М.;
Мозякин – Суниев – Ковальчук, Епанчинцев – Теплов;
Айзатуллин – Дацюк – Вольфсон, Абузяров – Калачик;
Атаев – Кузнецов – Радулов, Тюнин – Гайдулин;
Голубев – Козырев – Шакиров, Новичихин – Баландин;
Кошечкин (Шакиров).

Тренеры:
Илья Воробьёв, Сергей Кокорин.

Сообщается, что Данис Зарипов во втором периоде сменит команду и будет выступать за «Белых». Ранее была опубликована программа дня прощального матча Зарипова.

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