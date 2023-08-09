Дмитрий Воронков — в топ-5 лучших проспектов «Коламбуса» по версии сайта НХЛ

Журналист Крейг Мерц в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги составил топ-5 лучших молодых хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» на будущий сезон.
Российский нападающий Дмитрий Воронков занимает пятую строчку в рейтинге.
«Его катание нуждается в улучшении, но Воронков может играть как в центре, так и на фланге, и использует свои габариты для прорыва. Воронков может пойти по пути Кирилла Марченко в прошлом сезоне и начать с «Кливленда» в АХЛ, чтобы привыкнуть к североамериканской игре», — сказано в статье.
Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиги 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Адам Фантилли (нападающий);
2. Давид Иржичек (защитник);
3. Дентон Матейчук (защитник);
4. Джордан Дюме (нападающий);
5. Дмитрий Воронков (нападающий).
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