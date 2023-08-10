Защитник «Витязя» Кирсанов: чтобы пережить такое, как Танков, нужен характер

Защитник «Витязя» Кирилл Кирсанов вспомнил эпизод с травмой нападающего СКА Кирилла Танкова, когда хоккеист получил тяжёлую травму, ударившись об открытую калитку скамейки запасных. Хоккеисты вместе выступали за петербургский клуб.

«Я летом много с Кириллом общался. Виделись и разговаривали. Кирюха — молодец. Огромный ему респект и удачи! Он провёл очень тяжёлый год, восстановился и будет сейчас доказывать, что он сильнейший.

В чём секрет его характера? Всё зависит от закалки. Кирилл занимается своим любимым делом, он показывает любовь к хоккею и мужество. Чтобы пережить такую травму, нужны хорошая сила воли и характер. Когда я с ним виделся, то постоянно подбадривал и говорил, что он станет ещё сильнее. Ведь всё, что ни делается, всё к лучшему.

В СКА даже повесили свитер Танкова в раздевалке. Кто был инициатором этой акции? Роман Борисович. Он всегда вспоминал о Кирилле и поддерживал его. Клуб сделал ему достаточно хорошую реабилитацию. Все тренеры также поддерживали Танкова. В СКА, как и в «Витязе», очень хорошая система реабилитации после травм. Никто не бросает игроков, не забывает о них. Кириллу очень здорово помогли», — цитирует Кирсанова AllHockey.ru

Ранее 21-летний нападающий СКА Танков рассказал о своих эмоциях и восстановлении после тяжёлой травмы.