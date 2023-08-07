«Было желание уснуть, чтобы всё закончилось». Танков — о своей страшной травме

Нападающий СКА Кирилл Танков рассказал о последствиях своей страшной травмы. 5 сентября 2022 года в матче ВХЛ между «СКА-Нева» и санкт-петербургским «Динамо» Кирилл врезался в борт после силового приёма соперника, рухнул на лёд и покинул его на носилках.

«Мне кажется, произошёл несчастный случай. Просто тогда всё сложилось не в мою пользу. Какого-то умышленного, целенаправленного толчка от Мальцева в том моменте не было. Артём не думал, что так получится. Но толчок у него, пусть и не специально, но получился. И именно в тот момент, когда я делал перестроение коньками. Поэтому я и полетел в борт таким образом. Если бы толчок произошёл в момент, когда коньки стояли ровно, я бы успел сгруппироваться.

Сразу понял: произошло что-то страшное? Догадался. Я сразу не чувствовал одну руку и одну ногу, дышать было тяжело. В общем, много всего и сразу. Сознания я не терял, но у меня в тот момент было желание закрыть глаза, уснуть, чтобы всё закончилось. Но врачи меня держали в сознании, кололи обезболивающее, чтобы не отключался. Было плохо, пока везли в больницу, но когда довезли, возможно, из-за состояния шока вроде бы начал чувствовать конечности и даже шею. Я понимал, что лежу как-то неправильно, шея наклонена в сторону, но, может, там просто сильное растяжение или разрыв связок. Вскоре объяснили, что всё намного хуже.

Действительно был на грани жизни и смерти, как говорил Роман Ротенберг? Я это понял уже после операции. Первые дни вообще были самые трудные, но врачи мне детально объяснили ситуацию уже после. Вот тогда я понял, что на самом деле мне очень сильно повезло, и я не только остался жив, но и могу играть в хоккей.

Когда проснулся после операции — сразу всё почувствовал? Там не так всё просто было… В первый раз проснулось только моё сознание, но не тело. Я не чувствовал вообще ничего, будто парализовало. Наступил дикий страх, меня начало трясти, пульс поднялся. И ещё эта трубка, через которую я дышал, начала издавать такие странные звуки, как у Дарта Вейдера. В общем, весь персонал переполошился, а я снова уснул. И когда проснулся уже во второй раз, начал и одну ногу поднимать, и вторую — заставлял себя прочувствовать все конечности, чтобы успокоиться. В своё третье пробуждение уже был настоящим живчиком: понимал, что всё нормально», — приводит слова Танкова «Матч ТВ».

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21-летний нападающий за СКА на турнире Sochi Hockey Open провёл три игры, в которых забросил одну шайбу.