Нападающий «Тампа-Бэй»: ребята хорошо отдохнули летом и вновь готовы к борьбе за трофей

Нападающий «Тампа-Бэй» Энтони Чирелли заявил, что команда хорошо отдохнула этим летом и готова вновь бороться за Кубок Стэнли. В прошлом сезоне «Лайтнинг» в первом раунде плей-офф уступили «Торонто», а в предыдущие годы трижды подряд добирались до финала Кубка Стэнли, дважды выиграв трофей.

«Мы сыграли много игр за последние годы, но это не оправдание, на самом деле. Сейчас мы снова полны решимости к долгому пути за Кубок Стэнли.

Очевидно, что это лето получилось немного длиннее, так что это дало ребятам возможность отдохнуть, поработать в зале над некоторыми вещами, которые мы не могли делать в прошлом. Очевидно, что никогда не хочется проигрывать, но приятно получить дополнительное время на отдых и быть готовым к следующему сезону. Мы очень взволнованы и готовы к новому сезону», — цитирует Чирелли пресс-служба НХЛ.