«Когда дети просыпаются и идут на улицу, я иду в гараж». Редкое интервью Кучерова

Никита Кучеров часто попадает в протоколы и хайлайты хоккейных матчей, а вот в кресле интервьюируемого оказывается куда реже. Через полтора месяца после своего 30-летия нападающий раскрылся в беседе с самыми близкими для себя пишущими людьми — представителями пресс-службы «Тампы». Вот его редкий монолог.

«Мы играем в хоккей. Почему бы нам не выйти на лёд?»

«Ты должен быть одержим игрой. Тебе нужно любить её. Я знаю некоторых парней в лиге, который приходят, занимаются в тренажёрном зале и отправляются домой, не появляясь на льду до позднего августа. Для меня это то же самое, как если бы Леброн Джеймс не играл в баскетбол два месяца. Или как если бы Лионель Месси на протяжении этого же времени не прикасался к футбольному мячу. Мы играем в хоккей — почему бы нам не выйти на лёд?

Накатывает ли на меня усталость? Нет, потому что я люблю это дело — я люблю быть на льду. Есть некоторые скучные упражнения, но ты должен понимать, что во время игры они делают твою жизнь легче.

Скажем, ты хочешь обыграться через борт. Твой защитник владеет шайбой и находится под давлением. Он крутится с шайбой вокруг себя, а на тебя «садится» их защитник. Как выйти из этого положения? Никто не хочет застрять таким образом, поэтому тебе нужно знать выходы из ситуации. Над этим мы и работаем.

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Никто не хочет застрять в зоне защиты, и я не хочу быть тем, кто заставит тебя остановиться. Если ты катишься и хочешь получить шайбу, а я затормозил, потому что не могу играть в таком ключе, то вина на мне. Это нелегко, это трудно, и это причина, по которой над этим работаешь.

Есть много парней, которые говорят, мол, «Это слишком сложно» или «Я не могу это сделать». Я думаю: «Что значит, что ты не можешь? Ты не можешь этого сделать? Или ты не можешь включиться в работу?»

«Эта работа покупает мне пару секунд»

«Я хочу быть готовым ко всему в тот момент, когда начнётся тренировочный лагерь. Все те маленькие вещи, которые случаются от 25 до 35 раз за игру, я практикую. Я хочу быть готовым подобрать любую шайбу — с удобной руки, с неудобной. Я хочу, чтобы моя голова была включена и я имел возможность находить партнёров так быстро, как только могу».

«Моя передача на Хагеля от борта? Я хочу работать над такими элементами до тех пор, пока это не станет обыденностью. Это просто должно быть быстро. Эта дополнительная работа, которая покупает мне пару секунд, чтобы оглядеться и выполнить игровой элемент».

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«Тебе нужно быть впереди игры»

«У меня есть немного свободного времени, пока дети спят. Или когда они просыпаются и идут на улицу, я иду в гараж. Даже если у меня только 10, 15, 20 минут — это не повредит. Там я могу работать над бросками — с бэкхенда, с форхенда. Я могу перемещать ворота, поэтому получается так, что я бросаю с разных позиций.

Я буду играть с мячом: ударять его о границы и работать над приёмом передач под разными углами. На льду ты должен знать, как получать шайбу из разных ситуаций. Ты должен знать, как принимать шайбу под хорошим углом, как — под плохим. Тебе нужно быть впереди игры и видеть, что происходит.

«Когда он говорит, я как маленький ребёнок»

Я помню, как я начал уделять внимание этим нюансам. До тех пор, пока я не встретил тренера Адама Оутса, никто не показывал мне этих волшебных трюков и то, как их делать. Он был тем парнем, который показал мне всё это. Это всё — из его упражнений.

Он член Зала славы. Он играл против Гретцки. Он учился у Гретцки, поэтому, конечно, мне следует его слушать. Когда он говорит, я как маленький ребёнок. Я просто стою и слушаю, потому что, когда я начал уделять внимание таким вещам, я однажды подумал: «Вау, игра на самом деле может быть такой медленной».

«Ты хочешь быть хорош как игрок, но всё для кубка»

«Я хочу выиграть больше. Взять кубок — это невероятно. Ты просто хочешь выиграть, это главное. Конечно, ты хочешь быть хорош как игрок, но всё для кубка. Вот причина, по которой я делаю всю эту работу. Я просто хочу, чтобы мы выиграли больше.

Да, мы выиграли два или три года назад. Но это в прошлом, кого это сейчас волнует? Никто не беспокоится о прошлом. Тебе нужно возвращаться на лёд и делать работу. Тебе нужно делать новую историю — вот так я к этому отношусь».

«Я думаю, нас ждёт хороший год»

«Мы по-прежнему хорошая команда. Я думаю, Жюльен (БрисБуа, генеральный менеджер «Тампы». — Прим. «Чемпионата») и его команда проделали отличную работу, чтобы добавить новых игроков, новую энергию, новую кровь. Это трудно. Мы знаем, что это бизнес. Трудно удержать всех. Ты просто не можешь этого сделать.

Но новые люди бросают вызов нам, мы — им, это хороший микс. Так мы растём как команда. Я до сих пор позиционирую нашу команду как лучшую. По моему мнению, мы по-прежнему сохраняем хороший шанс. Посмотрим, как пойдёт. Не могу дождаться тренировочного лагеря и начала сезона. Я думаю, нас ждёт хороший год».