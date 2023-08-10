«Металлург» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан
Поделиться
В Уфе состоялся первый матч предсезонного турнира на Кубок Республики Башкортостан, в котором «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» со счётом 3:2.
Отметим, что магнитогорцы вели в матче к началу третьего периода со счётом 3:0. «Автомобилисту» удалось забросить две шайбы в большинстве в середине третьего периода и сократить отставание до минимума. Финальный штурм ворот «Металлурга» дивидендов не принёс. Шайбы забросили в составе «Металлурга» Максим Мухаметов, Максим Карпов и Архип Неколенко. За «Автомобилист» отличились Максим Денежкин и Денис Баранцев.
Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Мухаметов (Паливко) – 28:47 (5x5) 0:2 Карпов (Квартальнов) – 35:05 (5x5) 0:3 Неколенко (Гребёнкин, Михайлис) – 40:11 (5x4) 1:3 Денежкин (Голышев, Бледнов) – 50:30 (5x3) 2:3 Баранцев (Бледнов, Денежкин) – 51:10 (5x4)
Следующий матч на турнире «Металлург» проведёт 11 августа с «Салаватом Юлаевым». «Автомобилист» встретится с московским «Динамо» 11 августа.
Комментарии
- 10 августа 2023
-
15:20
-
15:13
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:15
-
12:45
-
12:14
-
11:52
-
11:33
-
11:22
-
11:13
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
-
04:36
-
03:43
-
03:28
-
03:13
-
02:56
-
02:34
- 9 августа 2023
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:49
Партнерский контент