«Металлург» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

В Уфе состоялся первый матч предсезонного турнира на Кубок Республики Башкортостан, в котором «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» со счётом 3:2.

Отметим, что магнитогорцы вели в матче к началу третьего периода со счётом 3:0. «Автомобилисту» удалось забросить две шайбы в большинстве в середине третьего периода и сократить отставание до минимума. Финальный штурм ворот «Металлурга» дивидендов не принёс. Шайбы забросили в составе «Металлурга» Максим Мухаметов, Максим Карпов и Архип Неколенко. За «Автомобилист» отличились Максим Денежкин и Денис Баранцев.

Следующий матч на турнире «Металлург» проведёт 11 августа с «Салаватом Юлаевым». «Автомобилист» встретится с московским «Динамо» 11 августа.