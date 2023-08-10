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«Металлург» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

«Металлург» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан
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В Уфе состоялся первый матч предсезонного турнира на Кубок Республики Башкортостан, в котором «Металлург» оказался сильнее «Автомобилиста» со счётом 3:2.

Отметим, что магнитогорцы вели в матче к началу третьего периода со счётом 3:0. «Автомобилисту» удалось забросить две шайбы в большинстве в середине третьего периода и сократить отставание до минимума. Финальный штурм ворот «Металлурга» дивидендов не принёс. Шайбы забросили в составе «Металлурга» Максим Мухаметов, Максим Карпов и Архип Неколенко. За «Автомобилист» отличились Максим Денежкин и Денис Баранцев.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Мухаметов (Паливко) – 28:47 (5x5)   0:2 Карпов (Квартальнов) – 35:05 (5x5)   0:3 Неколенко (Гребёнкин, Михайлис) – 40:11 (5x4)   1:3 Денежкин (Голышев, Бледнов) – 50:30 (5x3)   2:3 Баранцев (Бледнов, Денежкин) – 51:10 (5x4)

Следующий матч на турнире «Металлург» проведёт 11 августа с «Салаватом Юлаевым». «Автомобилист» встретится с московским «Динамо» 11 августа.

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