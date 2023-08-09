«Металлург» подписал контракт с канадским экс-нападающим НХЛ Жан-Себастьеном Ди

Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение с канадским форвардом рассчитано на один сезон.

Жан-Себастьен Ди – 29-летний форвард, способный сыграть как в центре, так и на фланге атаки. По ходу своей профессиональной карьеры выступал за «Руэн-Норанда Хаскис» (QMJHL, 2011–2014), «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (АХЛ), «Уилинг Нэйлерз» (ECHL), «Питтсбург Пингвинз» (2016–2019), «Нью-Джерси Дэвилз» (2019/2020), «Спрингфилд Тандербёрдз» (АХЛ), «Рочестер Американс» (АХЛ), «Баффало Сэйбрз» (2019–2021), «Лаваль Рокетс» (АХЛ), «Аризону Койотс» (2022/2023) и «Тусон Роудраннерс» (АХЛ).

Прошедший игровой год Жан-Себастьен провёл в системе «Аризоны Койотс», большую часть игр выступая за фарм-клуб южан «Тусон Роудраннерс». В АХЛ на счету форварда 67 игр и 51 (23+28) очко в сезоне-2022/2023 и четыре игры в НХЛ без набранных очков.

Всего в НХЛ Жан-Себастьен сыграл 37 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159+195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф.