Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о первой игре после сборов

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о первом предсезонном матче команды с «Металлургом» (2:3).

«Первая игра после сборов. Были сборы, товарищеских игр не было. Во втором периоде не хватило свежести, лёгкости, надеюсь, она придёт. В третьем периоде ребята могли переломить ход матча. Более менее началось движение, что-то начало получаться. Конечно, голы в большинстве вдохновили нас.

Ребята все здорово отработали сборы. В этом году они начались немного позже. Вперёд шагнули немножко, больше было нагрузки, пока от неё ребята отходят. Кто-то пока лучше, хуже, игры покажут, у каждого есть шанс укрепиться в составе.

Скорректировали подготовку относительно прошлого года? Да, она началась попозже, были у ребят программы, чтобы они сами готовились к чемпионату, старались подойти уже сами как профессионалы. В хорошем физическом состоянии. Доволен состоянием ребят, в котором они пришли. Где-то, может быть, стоит поменьше нагрузки давать, где-то побольше, тренер по физподготовке отследит этот момент.

Будут ли играть другие? Да. У кого-то будет по игре, у кого-то по две игры. Ребята сыграют, стараемся, чтобы они подошли к началу чемпионата в оптимальной форме.

Впечатление от большинства? Если честно, мы его не наигрывали. Времени не было, в основном больше база была. Единоборств много было. Больше силовых тренировок было. Одна тренировка была по большинству, и то там немножко другие были бригады, которые сегодня не играли.

Серия плей-офф с «Металлургом»? Понятно, что каждую игру, на которую выходишь, будь это предсезонка или чемпионат, охота выиграть. Где-то получается, где-то нет. Будем стараться в дальнейшем прибавлять.

Задачи? Посмотреть тех ребят, кто есть. Чтобы каждый получил шанс, показал себя. Плавно подвести команду к началу чемпионата.

Пропустили при начале периода в меньшинстве? Это здорово, что есть преимущество атакующей команды, в принципе это здорово. Это интереснее и болельщикам, и командам, что, не тратя силы, сразу вбрасывание в зоне атаки», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.