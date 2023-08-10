Нападающий «Металлурга» Михайлис поделился эмоциями от первой игры за «Магнитку»

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:2).
«Первая игра спустя два месяца. Тяжело было первый период. Самое главное: выполняли тренерские установки, играли друг за друга. Допустили пару ошибок, удаления: нам забили два гола. На самом деле игра хорошо смотрелась, много играли с шайбой, были хорошие моменты. Для первой игры это хорошо.
Насколько адаптировался в команде? Много ребят знаю, со многими играл. В команде хорошая обстановка, атмосфера — всё супер.
Что говорил мне Разин, может быть, система игры другая? Нет, в основном всё то же самое, все ребята понимают. Сейчас постепенно налаживаем тактику. Потому что во многом зависит от того, как будут ребята понимать всё это. В принципе всё для всех одинаково.
Лёд на арене? В первом периоде тяжеловато было, жарко. К третьему более-менее подстроился. Летний хоккей другой. Два месяца не играли, такой игровой тайминг пока слабоват, будем наращивать», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 10 августа 2023
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