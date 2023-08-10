Главный тренер «Металлурга» Разин рассказал о роли новичка команды Жан-Себастьена Ди

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2) и рассказал о роли новичка команды Жан-Себастьена Ди.

«Мы находимся в стадии формирования, в стадии подготовки к сезону. Игрой я доволен, результатом доволен. Был небольшой отрезок в середине третьего периода, когда всё с ног на голову могло перевернуться, и хорошо, что такие ситуации возникают. Потому что в сезоне хотелось бы их убрать. А так я уже третий год приезжаю сюда, спасибо организаторам, что приглашают. Очень хороший турнир, хорошая обстановка.

Молодые игроки получают много времени? Мы в стадии формирования, и сейчас ребята под нагрузками. Делать выводы по этим играм в принципе неправильно. Вся команда старается и выполняет то, что мы требуем — это радует.

Когда сможем увидеть легионеров? Когда они получат разрешение на работу, все визовые дела решат. Надеемся, они успеют к челябинскому турниру.

Есть ли возможность сыграть у Загидулина? Завтра у нас полноценный игровой день с раскаткой, вечерней игрой, и мы решили поставить его на завтрашнюю игру.

Какие задачи преследует «Металлург» на этом турнире? Идёт подготовка к сезону. Это один из этапов подготовки. Выиграли — просто хорошее настроение. Результат нисколько не важен.

Стал ли сторонником новых правил? То, что за воротами стоять нельзя, и так было в нашей тактике. Порадовало правило, что, если удаление у соперника, вбрасывание сразу в чужой зоне — сегодня как раз мы забили победный гол в результате этого правила.

В какой роли видим Жан-Себастьена Ди? Во-первых, это праворукий центральный, это очень дефицитная профессия. Думаю, он будет помощником. Плюс он двусторонний игрок, он может и с краю поиграть. Он и в большинстве играет. Он играет на всех позициях, кроме защиты. Такие игроки ценятся.

В большинстве была бригада из четырёх праворуких игроков? Открою секрет: это была моя мечта. Потому что с праворукими игроками мало работали, у нас в Череповце их было совсем мало. Это помогает несколько новых вариантов использовать. Мы, может, будем и пятерых праворуких использовать. Есть варианты, которые леворукие не смогут сделать», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.