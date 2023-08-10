Бывальцев: давненько в феврале не заканчивал, отпуск долгий был

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3).
«Первые впечатления? Отлично после перерыва. Полгода не играл, так что тяжеловато было в начале. В третьем периоде нормально себя чувствовал.
Что-то стало новым? Очень многое на самом деле. Не буду всё рассказывать.
Индивидуальный план подготовки? Да в принципе так привыкли, просто давненько в феврале не заканчивали (Бывальцев в прошлом сезоне выступал за «Трактор», который не попал в плей-офф. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому долгий отпуск был. Все работали, все подошли в хорошей форме, поэтому всё нормально.
Как проходит адаптация? Всё хорошо. Многих ребят я знаю. Думаю, как раз в начале чемпионата всё будет хорошо.
В какой роли меня видят тренеры? Большинство, меньшинство, равные составы», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 10 августа 2023
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