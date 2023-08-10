«Мне понравился мужицкий накал». Скабелка — об игре «Барыса» с «Локомотивом»
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в рамках Кубка ТАНЕКО.
«Достаточно серьёзно мы обновились. Для нас это был первый матч, провели интенсивный разбор дома. Много моментов понравилось, наверное, не буду заострять на чём-то внимание. Понятно, что первый матч, есть недопонимание по некоторым моментам, где-то присутствовал технический брак. Мне понравился мужицкий накал, друг за друга ребята играли, были хорошие моменты в атаке, могли больше забить, но и дали несколько моментов «Локомотиву», — цитирует Скабелку «РИА Новости Спорт».
Напомним, следующий матч на турнире «Локомотив» проведёт с «Ак Барсом» 11 августа. В этот же день «Барыс» встретится с «Трактором».
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