Главный тренер «Локомотива» Никитин: совершенно спокойно «Барыс» мог победить

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил победу над «Барысом» (2:1) в рамках Кубка ТАНЕКО.
«Сегодня совершенно спокойно мог «Барыс» победить. Это новый сезон, всё начинается заново. Мы не рассматриваем, сильные — не сильные соперники. Мы прекрасно понимаем, какая завтра команда, но и сегодня не было недооценки. Сезон всё покажет. На бумаге команды разного уровня, а в жизни всё бывает.
Предсезонная игра, достаточно ошибок было. Победили, положительные эмоции. Из отрицательных моментов — в конце сами пару моментов помогли сопернику создать. Это опыт для молодых парней, для этого предсезонные игры существуют», — приводит слова Никитина «РИА Новости Спорт».
Следующий матч на турнире «Локомотив» проведёт с «Ак Барсом» 11 августа. В этот же день «Барыс» встретится с «Трактором».
- 10 августа 2023
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