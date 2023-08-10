Р. Ротенберг: прощальный матч Кетова обязательно сделаем, это легенда СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что клуб планирует сделать прощальный матч экс-форварда армейцев Евгения Кетова.

«Хотел бы сыграть в прощальном матче Зарипова, но, к сожалению, я не могу одновременно быть и в Казани, и в Сочи. Тут моя работа, к которой я очень ответственно отношусь. Мне надо готовить команду к сезону, это абсолютный приоритет.

Не буду ли после сегодня уговаривать Кетова возобновить карьеру? У него очень хорошо получается работать тренером — продолжим работать в этом же направлении. Сегодня был настоящий хоккей будущего, потому что играли 17-летний Демидов, 18-летний Мичков, 18-летний вратарь. Здорово, когда у нас есть новое поколение ребят, дай бог, звёзд в будущем. Они сегодня показали яркий хоккей. Будем работать, чтобы таких ребят у нас было всё больше.

Прощальный матч Кетова мы обсуждали. Обязательно это сделаем. Евгений внёс огромный вклад в победы СКА, это легенда нашего клуба. Однозначно сделаем прощальный матч, надо просто выбрать дату. Возможно, это будет 9 декабря — это предварительная дата», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что Кетов успел поиграть в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Последние 10 лет нападающий провёл в санкт-петербургской команде. В КХЛ Кетов сыграл 786 матчей и набрал 263 (137+126) очка при общем показателе полезности «+57». Нападающий стал чемпионом мира в 2012 году и чемпионом России в 2017-м.