Р. Ротенберг: чтобы сыграть в КХЛ, нужно бросить всё — а я не могу и не хочу бросать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры на турнире «3х3» в Сочи оценил вероятность того, что он проведёт матч в КХЛ.

«Не факт, что мои жёлтые шнурки – в стиле Саши Овечкина. У меня с детства такие, ещё и с воском. У Овечкина тоже с воском.

Чтобы сыграть в КХЛ, нужно на год всё бросить, бросить работу. Я не могу и не хочу бросать. Это надо тренироваться. У нас ребята проходят три месяца подготовки к этому сезону, а так они тренируются весь год. В жизни всякое бывает, никогда не говори никогда — но чтобы сыграть в КХЛ, нужно несколько лет подготовки. Либо всё, либо ничего. Если хочешь играть в хоккей, нужно всё бросить и заняться только хоккеем. На сегодняшний день есть другие задачи. Я должен быть полезен там, где сейчас полезен. Сегодня смог помочь команде выиграть, и слава богу. Также постараюсь помогать команде выигрывать, вносить свой вклад в победу как главный тренер», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.