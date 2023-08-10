Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: ТВ-рейтинги турнира «3х3» будут не хуже, чем у футбола

Р. Ротенберг: ТВ-рейтинги турнира «3х3» будут не хуже, чем у футбола
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что у турнира по хоккею в формате «3х3» телевизионные рейтинги будут не хуже, чем у футбола.

«Пригласить на турнир «3х3» другие клубы, помимо участников Sochi Hockey Open – это финансовый вопрос, надо взвешивать доходы и расходы. Не так просто всё это организовать. Мы очень благодарны командам-участникам. Это серьёзная организация – собрать всё это и показать такой яркий хоккей, поднять рейтинги хоккея. Уверен, что телевизионные рейтинги будут самые высокие. 100% не хуже, чем у футбола, может, где-то и лучше. Нам нужна конкуренция между видами спорта, это двигатель прогресса», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Р. Ротенберг: миллион за победу отдал бы в детский дом! Но решать будут молодые ребята
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023