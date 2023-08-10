Р. Ротенберг: ТВ-рейтинги турнира «3х3» будут не хуже, чем у футбола
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что у турнира по хоккею в формате «3х3» телевизионные рейтинги будут не хуже, чем у футбола.
«Пригласить на турнир «3х3» другие клубы, помимо участников Sochi Hockey Open – это финансовый вопрос, надо взвешивать доходы и расходы. Не так просто всё это организовать. Мы очень благодарны командам-участникам. Это серьёзная организация – собрать всё это и показать такой яркий хоккей, поднять рейтинги хоккея. Уверен, что телевизионные рейтинги будут самые высокие. 100% не хуже, чем у футбола, может, где-то и лучше. Нам нужна конкуренция между видами спорта, это двигатель прогресса», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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