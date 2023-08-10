Готовец рассказал об изменениях в подготовке к сезону в связи с длинным чемпионатом

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о победе на «Салаватом Юлаевым» (4:2).
«Сыграли довольно-таки неплохо, действовали по заданию тренерского штаба, реализовали свои моменты. Как итог: победили.
На сколько процентов готов к сезону? Трудно сказать. Наверное, на 100% никто ещё не готов. По сути, если не брать игры в бору против Высшей лиги, это вторая предсезонная игра с командой КХЛ. В принципе нормально всё здесь, в Уфе всегда интересно играть. Болельщики всегда поддерживают «Салават», приятно здесь выходить, атмосфера всегда хорошая.
Изменилась ли подготовка в связи с длинным чемпионатом? Чуть по-другому мы готовились, больше акцента в тренажёрном зале было, минимизировали травмы. У нас меньше игр в этом году, две отменили недавно. Думаю, в этом плане тоже будет немного полегче. Не будет такого количества матчей, что ты между ними не можешь наработать какие-то детали. Будет время проанализировать игры и делать какие-то доработки перед началом сезона», — передаёт слова Готовца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 10 августа 2023
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