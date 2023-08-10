Кудашов о большинстве: никто не забыл варианты, где играли два защитника и три нападающих

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Были моменты, где мы дали сопернику очень много вольности. Там больше тактический момент, но это совершенно нормально для этого периода времени. Сейчас мы только начинаем работать над деталями, тактическими моментами. Есть, что поправлять, очень много.

Объединили четверых праворуких игроков в большинстве? Вы знаете, вы будете видеть за следующие игры очень много всего разного. И другого, и когда ещё игроки появятся. Сейчас только начались игры, и только начались перестановки. Они даже не начались ещё: мы практически ничего не меняли.

Двое защитников во второй спецбригаде? Разные варианты существуют. Никто же не отменял, никто же не забыл те варианты, где играли два защитника и три нападающих. Они оба умеют играть, оба имеют хороший бросок. Больше нацелены на бросок.

Задача на турнир? Естественно, команды, всегда выходя, пытается выиграть. Если мы эту часть уберём немножко в сторону, то главное то, что я сказал: у нас есть небольшое понимание по некоторым звеньям. И есть игроки которых надо смешать, размешать, найти химию. Это основное.

Форма О'Делла? Одну игру только сыграл. Я его знаю, мы его знаем хорошо, здесь удивительного ничего не будет. Даже если он в какой-то момент подустанет, мы знаем, как исправлять ситуацию.

Игра Мотогрыгина? Не первый матч у него уже. Неслучайно сегодня занял ворота. Он составляет достойную конкуренцию. У нас сейчас три вратаря, которые бьются за ворота.

Сыграют ли Буруянов и Никонов? Сыграют. Возможно даже завтра. Они сыграли за сборную, нет необходимости галопом бежать. Мы были в бору на сборах, так что они практически не имели выходных. Они сразу оттуда полетели в Сочи. Поэтому у них очень плотный график, дали два дня выходных. Они даже не катались.

Много потасовок? Каждый свои задачи и цели преследует. Разноплановые игроки, которые выполняют свои задачи. Были они и были. Наверное, не всегда правильно так поступать. Но с другой стороны: команда соперника хотела переломить ход игры. Поэтому они так поступили», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.