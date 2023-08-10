Жамнов: задача «Спартака» — пройти как можно дальше в плей-офф

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от предстоящего сезона и назвал цели команды в плей-офф.
«Наша задача состоит в том, чтобы побеждать и приносить радость болельщикам, а также показывать красивый хоккей. Помимо этого, многое будет решать игровая дисциплина, о чём я сказал ребятам на первом собрании. Главное, чтобы в команде был хороший микроклимат и больше позитива.
Мы понимаем ответственность перед болельщиками, ведь в прошлом сезоне команда не попала в плей-офф. Поэтому наша задача — не просто попасть туда, но и выступить достойно. В моём понимании это не попасть в плей-офф и вылететь в первом раунде, а пройти как можно дальше. Плей-офф непредсказуем, там можно обыгрывать любые команды. Многое будет зависеть от игровой дисциплины и настроя ребят, которые должны поверить в себя», — цитирует Жамнова «РБ Спорт».
Ранее «Спартак» отправил 11 игроков в свой фарм-клуб воскресенский «Химик» для участия в предсезонном Кубке «Лады» в Тольятти.
- 10 августа 2023
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