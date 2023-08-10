Билялетдинов — о победе над «Трактором»: у меня не было сомнений в результате

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал волевую победу над «Трактором» (4:3) в первом матче Кубка ТАНЕКО.

«Ребята неплохо подошли к матчу, серьёзно отнеслись и выполняли все требования, о которых мы просили. Конечно, не всё было в порядке, но в целом старание их было заметно.

В чём причина двух быстрых пропущенных шайб? У меня не было даже сомнений, что всё будет нормально. Ребята хорошо начали матч, там просто случай повлиял, так сложилось. Хотя гол в меньшинстве – мы обсуждали эту ситуацию, но допустили ошибку, к сожалению.

Когда Артём Галимов будет в старте и насколько доволен игрой Дмитрия Кателевского в центре четвёртого звена? Кателевский сыграл хорошо, достаточно уверенно и надёжно, он и в меньшинстве выходил у нас. Что касается Артёма – возможно, он сыграет на турнире, может быть. Но пока уверенности нет.

Тимур Билялов пропускает третий матч, сыграет ли он на домашнем турнире? У него были маленькие проблемы, мы дали ему возможность их убрать. Играть будет, завтра вряд ли, но через матч – возможно.

Шайбу в меньшинстве мы обсуждали, говорили об этом, но, к сожалению, не разобрались и допустили ошибку. Первая шайба – так случилось, не могу сказать, что там что-то серьёзное было. В обороне есть проблема, в атаке есть проблема, но с учётом того, что мы поздно начали подготовку, такое бывает. Надеюсь, к началу чемпионата успеем всё «почистить».

Прощальный матч Зарипова повлиял на команду? Мы к любому матчу готовимся. Бывает, что не всегда удачно они проходят, допускаются ошибки или что-то ещё. Но в целом команда готовилась серьёзно, я просил ребят об этом – сейчас турнир, который нам необходим, потому что в его процессе мы и тренируемся. Между турнирами будет ещё рабочий цикл, а игры нужны для того, чтобы выявить недостатки, которые всегда возникают. Просто нужна стабильность, чтобы этого не допускать», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Локомотивом». Встреча начнётся 11 августа в 19:00 мск.