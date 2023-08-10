Кателевский рассказал, за счёт чего «Ак Барс» отыгрался с 0:2 в матче с «Трактором»

Нападающий «Ак Барс» Дмитрий Кателевский поделился эмоциями от победы над «Трактором» (4:3) и ответил за счёт чего казанский клуб отыгрался с 0:2.

«Хорошая игра, хорошо вошли в турнир. Выполняли установку тренера и хорошо закончили матч.

Успел сыграть за сборную в Сочи? В Сочи был хороший турнир, получил игровую практику. Мы все готовились к Кубку ТАНЕКО, подошли в нормальной форме и функционально, и физически.

«Трактор» проводил первый контрольный матч в предсезонку, это чувствовалось? Это хорошая команда, они с самого начала активно и агрессивно играли. Мы навязывали свою борьбу, поэтому получился отличный матч.

За счёт чего команда вернулась в игру после первого периода? «Трактор» активно, агрессивно начал матч. В перерыве поговорили, исправили ошибки, нам дали установку и отыгрались.

Как себя чувствую в четвёртом звене? Всегда приятно играть с опытными ребятами – Артёмом Лукояновым, Никитой Дыняком. Они где-то подсказывают, подбадриваем друг друга. Ещё сыграемся», — приводит слова Кателевского пресс-служба «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Локомотивом» 11 августа в 19:00 мск.