Ефремов: к игре за «СЮ» с моим бывшим клубом «Динамо» по-особенному не готовился

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов после матча с московским «Динамо» (2:4) на Кубке Республики Башкортостан поделился эмоциями от пребывания в уфимском клубе. Ранее форвард много лет выступал в КХЛ за бело-голубых.
«У меня только положительные эмоции, очень счастлив находиться здесь, всегда знал, что в Уфе классные болельщики, которые очень громко поддерживают команду. В этом матче я в этом убедился. Жалко, что проиграли, не порадовали их. Мне очень нравится город Уфа. Центр весь обошёл, хорошая погода, люди такие жизнерадостные, пробок нет. Еду до арены пять-семь минут, для меня это нонсенс. Просто кайфую! В команде здорово приняли. Ребята все дружные, приветливые. С кем-то был знаком, кто-то помог влиться. Вообще никаких проблем! Если честно, как-то особенно не готовился к матчу против «Динамо», просто непривычно было, я столько лет провёл в этом клубе, синий цвет был таким привычным», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ефремова.
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