Нападающий «Лады» Алтыбармакян: во время отдыха не особо слежу за своим питанием

Нападающий хоккейного клуба «Лада» Андрей Алтыбармакян рассказал об особенностях питания во время отпуска и в соревновательный период.

«Слежу ли за питанием во время отпуска? Если ещё и на отдыхе следить за питанием, не говоря уже про сезон, можно офигеть. Есть, конечно, такие спортсмены, но во время отдыха не особо слежу. Как показывают сборы, я подошёл к ним в хорошей форме.

Употребляю ли сахар? Смотрю, такая интересная тема у нас – питание (смеётся). Шоколадки я давно перестал есть, на дне рождения могу тортик съесть. Хотя вчера был день рождения у нашего друга, стояли торт и арбуз – я арбузик съел. Если организм попросит – я дам. А чай без сахара пью уже лет пять, кофе убрал от себя, колу не пью. У меня никогда не было зависимости от сахара», – цитирует Алтыбармакяна Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Алтыбармакян выступал за «Сочи» и СКА, сыграв 48 матчей в регулярном чемпионате и набрав в них 18 (7+11) очков. В июле 2023 года петербургский клуб обменял нападающего в «Ладу» на денежную компенсацию.