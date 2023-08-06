Спортдиректор «Лады»: ищем защитника-иностранца с правым хватом, но мы не первые в очереди

Спортивный директор ХК «Лада» Рафик Якубов рассказал о работе по комплектованию состава в рамках подготовки к сезону-2023/2024.

«Когда ждём приезда иностранцев? Космачука и Джозефса ждём к нашему домашнему турниру Кубку Лады, который начнётся 11 августа. Пока не могу сказать, сыграют ли они сразу. Надеюсь, что уж на турнире в Челябинске они дебютируют.

Ищем защитника? Работа ведётся, многие команды хотят, как и мы, иностранца с правым хватом, поэтому ждём. Но мы не первые в очереди за ним, сто процентов (смеётся)!

Что насчёт россиян? Каждый день ведётся работа по усилению. И ищем, и ждём», — сказал Якубов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в сегодняшнем матче «Лада» уступила «Нефтехимику» со счётом 3:5.