«Тишина, все смотрят на меня». Алтыбармакян — о реакции американцев на куртку «Россия»

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал забавный случай из североамериканского этапа своей карьеры. С 2020 по 2022 год форвард выступал в АХЛ за команду «Рокфорд Айсхогс», после чего вернулся в Россию.
«Гулял там в куртке «Россия», которые нам выдали на МЧМ-2017. Забрёл не туда, зашёл в магазин за водичкой. Захожу в этой красной куртке – и полная тишина, все смотрят только на меня. Думаю – ладно, пойду в другой магазин! (смеётся) Стрёмновато чутка было.
Вообще, подходили, интересовались, как дела. Видел болельщиков с моими майками – классное время было», – цитирует Алтыбармакяна Metaratings.ru.
В прошлом сезоне Алтыбармакян выступал за «Сочи» и СКА, сыграв 48 матчей в регулярном чемпионате и набрав в них 18 (7+11) очков. В июле 2023 года петербургский клуб обменял нападающего в «Ладу» на денежную компенсацию.
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