«Рады, что вернули своего воспитанника». Генменеджер «Ак Барса» о контракте со Свечниковым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с нападающим Евгением Свечниковым. Соглашение рассчитано сроком на два сезона.

«Свечников – разносторонний нападающий, который умеет играть и в атаке, и в обороне. Выступая в Северной Америке, он обучился всем ролям в команде – если будет нужно, сможет выйти и в центре, и в меньшинстве, и в большинстве. Евгений умеет бороться на пятаке и в углах, готов показывать силовой хоккей, что тоже важно для нашей команды.

Мы рады, что вернули своего воспитанника в хорошем возрасте и подписали сразу двухлетний контракт, несмотря на предложения от других клубов. Уверены, что Свечников не только усилит нападение команды, но и принесёт новые элементы в её игру. К тому же это подписание повышает конкуренцию в составе, что понимают все наши игроки», — цитирует Валиуллина пресс-служба казанского клуба.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.