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«Нефтехимик» на последней минуте вырвал победу в матче с «Химиком» на Кубке Лады

«Нефтехимик» на последней минуте вырвал победу в матче с «Химиком» на Кубке Лады
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В Тольятти состоялся первый матч турнира на Кубок Лады, в котором «Нефтехимик» обыграл воскресенский «Химик» со счётом 4:3.

«Химику» удалось сравнять счёт в меньшинстве за 55 секунд до конца третьего периода. Однако в следующей же атаке «Нефтехимик» забросил победную шайбу благодаря точному броску Александра Дергачёва с передачи Дмитрия Жукенова. Отметим первое очко нападающего Наиля Якупова за «Нефтехимик». Форвард отметился результативной передачей.

Кубок Лады. Кубок Лады
11 августа 2023, пятница. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Химик В
Воскресенск
0:1 Мансуров (Беляев) – 19:56 (5x3)   1:1 Попов (Жукенов, Анохин) – 23:49 (5x5)   2:1 Анохин (Попов) – 27:16 (5x5)   2:2 Липанов (Мансуров) – 33:17 (5x4)   3:2 Шерстобитов (Якупов) – 42:41 (5x5)   3:3 Варюшкин (Егоров) – 59:05 (4x5)   4:3 Дергачёв (Жукенов) – 59:15 (5x4)

В следующем матче на турнире «Нефтехимик» встретится с «Куньлунем» 12 августа. В тот же день воскресенский «Химик» сыграет с хозяевами турнира тольяттинской «Ладой».

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