«Нефтехимик» на последней минуте вырвал победу в матче с «Химиком» на Кубке Лады
Поделиться
В Тольятти состоялся первый матч турнира на Кубок Лады, в котором «Нефтехимик» обыграл воскресенский «Химик» со счётом 4:3.
«Химику» удалось сравнять счёт в меньшинстве за 55 секунд до конца третьего периода. Однако в следующей же атаке «Нефтехимик» забросил победную шайбу благодаря точному броску Александра Дергачёва с передачи Дмитрия Жукенова. Отметим первое очко нападающего Наиля Якупова за «Нефтехимик». Форвард отметился результативной передачей.
Кубок Лады. Кубок Лады
11 августа 2023, пятница. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Химик В
Воскресенск
0:1 Мансуров (Беляев) – 19:56 (5x3) 1:1 Попов (Жукенов, Анохин) – 23:49 (5x5) 2:1 Анохин (Попов) – 27:16 (5x5) 2:2 Липанов (Мансуров) – 33:17 (5x4) 3:2 Шерстобитов (Якупов) – 42:41 (5x5) 3:3 Варюшкин (Егоров) – 59:05 (4x5) 4:3 Дергачёв (Жукенов) – 59:15 (5x4)
В следующем матче на турнире «Нефтехимик» встретится с «Куньлунем» 12 августа. В тот же день воскресенский «Химик» сыграет с хозяевами турнира тольяттинской «Ладой».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2023
-
15:26
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:45
-
14:34
-
14:10
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
10:55
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
04:32
-
04:21
-
03:18
-
02:23
-
02:04
-
01:45
-
01:12
- 10 августа 2023
-
23:44
Партнерский контент