«Нефтехимик» на последней минуте вырвал победу в матче с «Химиком» на Кубке Лады

В Тольятти состоялся первый матч турнира на Кубок Лады, в котором «Нефтехимик» обыграл воскресенский «Химик» со счётом 4:3.

«Химику» удалось сравнять счёт в меньшинстве за 55 секунд до конца третьего периода. Однако в следующей же атаке «Нефтехимик» забросил победную шайбу благодаря точному броску Александра Дергачёва с передачи Дмитрия Жукенова. Отметим первое очко нападающего Наиля Якупова за «Нефтехимик». Форвард отметился результативной передачей.

В следующем матче на турнире «Нефтехимик» встретится с «Куньлунем» 12 августа. В тот же день воскресенский «Химик» сыграет с хозяевами турнира тольяттинской «Ладой».