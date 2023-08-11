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Форвард московского «Динамо»: в раздевалке говорят: где твои лакроссы?

Форвард московского «Динамо»: в раздевалке говорят: где твои лакроссы?
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Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов прокомментировал поражение от «Автомобилиста».

«Да что тут комментировать… Игра налицо. Пропустили первый гол сумбурный. Переиграли маленько смену. Дальше надо было переломить ход игры. А мы продолжили так же играть.

Всё ли понятно в игровом плане в новой команде? Да, конечно. Я в такой же хоккей раньше и играл. Сейчас такая же пропаганда хоккея идёт.

Не было желания положить лакросс-гол? Ребята в раздевалке говорят: где твои лакроссы? Но это происходит спонтанно. Нет такой задачи», — передаёт слова Петухова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в Уфе состоялся матч второго игрового дня на предсезонном турнире на Кубок Республики Башкортостан, в котором «Автомобилист» оказался сильнее московского «Динамо» со счётом 3:0.

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