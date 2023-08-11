Форвард московского «Динамо»: в раздевалке говорят: где твои лакроссы?

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов прокомментировал поражение от «Автомобилиста».
«Да что тут комментировать… Игра налицо. Пропустили первый гол сумбурный. Переиграли маленько смену. Дальше надо было переломить ход игры. А мы продолжили так же играть.
Всё ли понятно в игровом плане в новой команде? Да, конечно. Я в такой же хоккей раньше и играл. Сейчас такая же пропаганда хоккея идёт.
Не было желания положить лакросс-гол? Ребята в раздевалке говорят: где твои лакроссы? Но это происходит спонтанно. Нет такой задачи», — передаёт слова Петухова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Напомним, в Уфе состоялся матч второго игрового дня на предсезонном турнире на Кубок Республики Башкортостан, в котором «Автомобилист» оказался сильнее московского «Динамо» со счётом 3:0.
- 11 августа 2023
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