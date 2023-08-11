«Салават» объявил об уходе Санникова, за два года форвард забил 10 голов

«Салават Юлаев» в официальном телеграм-канале объявил об уходе 32-летнего нападающего Степана Санникова.

Отмечается, что контракт российского форварда расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Клуб благодарит Степана за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Напомним, российский нападающий играл за «Салават Юлаев» с 2021 года. За это время Санников принял участие в 85 встречах в регулярных чемпионатах, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач. Всего за «Салават» форвард отыграл 99 матчей, записав на свой счёт 26 (10+16) баллов. В КХЛ Санников также выступал за «Сибирь», «Ак Барс», «Локомотив» и провёл 724 встречи, набрав 209 (84+125) очков.