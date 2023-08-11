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«Салават» нанёс первое поражение «Металлургу» на Кубке Республики Башкортостан

«Салават» нанёс первое поражение «Металлургу» на Кубке Республики Башкортостан
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч турнира Кубок Республики Башкортостан сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
11 августа 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Василевский (Сучков) – 07:04 (5x5)   1:1 Михайлис (Гребёнкин, Зернов) – 29:39 (5x4)   1:2 Канцеров (Паливко) – 37:25 (5x5)   2:2 Ефремов (Коледов) – 37:45 (5x5)   3:2 Лещенко (Шаров) – 39:06 (5x5)   4:2 Бабенко – 55:09 (5x5)   5:2 Науменков (Лещенко) – 57:49 (5x3)

На восьмой минуте Алексей Василевский с передачи Егора Сучкова вывел уфимцев вперёд. На 30-й минуте Никита Михайлис, реализовав большинство, сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Никита Гребёнкин и Денис Зернов. На 38-й минуте Роман Канцеров с передачи Данилы Паливко вывел магнитогорцев вперёд. Через 20 секунд Владислав Ефремов после паса Павла Коледова восстановил равенство — 2:2. Через 81 секунду Вячеслав Лещенко с передачи Александра Шарова в третий раз огорчил магнитогорцев. На 56-й минуте четвёртый гол забил Матвей Бабенко. Точку в матче поставил Михаил Науменков на 58-й минуте.

Напомним, для «Салавата» эта победа стала первой на домашнем турнире после поражения в матче с московским «Динамо» (2:4). «Металлург» после победы во встрече с «Автомобилистом» (3:2) впервые проиграл.

В следующем матче «Салават» сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» встретится с московским «Динамо». Оба матча пройдут 13 августа.

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