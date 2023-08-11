«Салават» нанёс первое поражение «Металлургу» на Кубке Республики Башкортостан

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч турнира Кубок Республики Башкортостан сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

На восьмой минуте Алексей Василевский с передачи Егора Сучкова вывел уфимцев вперёд. На 30-й минуте Никита Михайлис, реализовав большинство, сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Никита Гребёнкин и Денис Зернов. На 38-й минуте Роман Канцеров с передачи Данилы Паливко вывел магнитогорцев вперёд. Через 20 секунд Владислав Ефремов после паса Павла Коледова восстановил равенство — 2:2. Через 81 секунду Вячеслав Лещенко с передачи Александра Шарова в третий раз огорчил магнитогорцев. На 56-й минуте четвёртый гол забил Матвей Бабенко. Точку в матче поставил Михаил Науменков на 58-й минуте.

Напомним, для «Салавата» эта победа стала первой на домашнем турнире после поражения в матче с московским «Динамо» (2:4). «Металлург» после победы во встрече с «Автомобилистом» (3:2) впервые проиграл.

В следующем матче «Салават» сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» встретится с московским «Динамо». Оба матча пройдут 13 августа.