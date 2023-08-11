«Салават» нанёс первое поражение «Металлургу» на Кубке Республики Башкортостан

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч турнира Кубок Республики Башкортостан сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).
На восьмой минуте Алексей Василевский с передачи Егора Сучкова вывел уфимцев вперёд. На 30-й минуте Никита Михайлис, реализовав большинство, сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Никита Гребёнкин и Денис Зернов. На 38-й минуте Роман Канцеров с передачи Данилы Паливко вывел магнитогорцев вперёд. Через 20 секунд Владислав Ефремов после паса Павла Коледова восстановил равенство — 2:2. Через 81 секунду Вячеслав Лещенко с передачи Александра Шарова в третий раз огорчил магнитогорцев. На 56-й минуте четвёртый гол забил Матвей Бабенко. Точку в матче поставил Михаил Науменков на 58-й минуте.
Напомним, для «Салавата» эта победа стала первой на домашнем турнире после поражения в матче с московским «Динамо» (2:4). «Металлург» после победы во встрече с «Автомобилистом» (3:2) впервые проиграл.
В следующем матче «Салават» сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» встретится с московским «Динамо». Оба матча пройдут 13 августа.
- 11 августа 2023
-
19:16
-
18:59
-
18:30
-
18:19
-
17:58
-
17:39
-
17:29
-
16:52
-
16:50
-
16:36
-
16:28
-
16:19
-
15:50
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:45
-
14:34
-
14:10
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
10:55
-
10:40
-
10:25