«Цирк переехал в Уфу». Кожевников отреагировал на слова Баширова о гражданстве Хо-Сэнга

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о бывшем нападающем «Салавата Юлаева» Джоше Хо-Сэнге. Ранее генеральный директор уфимцев Ринат Баширов затронул тему канадского форварда. Он сообщил, что Хо-Сэнг может получить российское гражданство. Баширов также добавил, что «Салават» уже написал президенту РФ Владимиру Путину и отправил прошение по почте.

«После недавнего интервью генерального директора «Салавата Юлаева» понял, что цирк переехал в хоккейную Уфу. Речь об интервью Рината Баширова? Совершенно верно. Там минут пятнадцать-двадцать смеха. Видно, что у человека душа болит за «Салават Юлаев». Но при этом человек, по сути, не имеет понимания процессов внутри хоккея. Отсюда и масса юмористических моментов.

Каких? Самое смешное — поэма о загадочном легионере Хо-Сэнге. На месте Уфы после нелепицы прошлого сезона, когда этот североамериканец сыграл два-три матча, а всё остальное время хандрил и лечился, я бы ввёл запрет на его упоминание. Ведь каждое слово о Хо-Сэнге — удар по менеджменту «Салавата». И вот тут руководитель клуба сам расковыривает эту историю — и посвящает ей чуть ли не треть интервью! Говорит, что на самом деле приглашение Хо-Сэнга — это хорошее шоу, его любят болельщики Башкортостана, у него есть русские и даже еврейские корни, поэтому Уфа через какую-то почту выслала прошение о присвоении ему российского гражданства.

Это забавно? И смех и грех. Честно скажу, такой бредятины давно не слышал. Сначала подумал, что это какая-то шутка. Но нет — всё в этом интервью гендира «Салавата» говорилось на полном серьёзе», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.