Овечкин: будь мне 18, сказал бы хозяину «Вашингтона», чтобы быстрее строил хорошую команду

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какой совет дал бы себе 18-летнему.

«Какой совет дал бы сейчас себе 18-летнему? Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду. Долго мы ждали Кубок Стэнли и много упустили моментов, чтобы добиться этого раньше. «Питтсбург» сделал это раньше, подписывая нужных им ветеранов», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года — только за «Вашингтон». За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.