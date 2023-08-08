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Генменеджер «Вашингтона» о трансферах: для Ови важно, чтобы мы дали шанс бороться за кубок

Генменеджер «Вашингтона» о трансферах: для Ови важно, чтобы мы дали шанс бороться за кубок
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о возрастном составе команды.

«Это сложно, но мне нравится драфт, который мы провели в этом году, забрав Райана Леонарда. Плюс мы приобрели Эндрю Кристалла, Александр Суздалев прибыл в команду. У нас есть несколько молодых ребят, которые всё ещё не приехали, но наша цель — оставаться конкурентоспособными.

Я думаю, что это сложный баланс, но мы посмотрим, сможем ли мы реализовать наши идеи. Я думаю, что для Ови, для всех наших ветеранов важно, чтобы мы оставались конкурентоспособными, давали им шанс бороться за кубок. И для нашей организации важно добавлять в состав молодых игроков, развивать их. Пока что я думаю, что мы проделали довольно приличную работу. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

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