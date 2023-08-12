Четверо россиян попали в рейтинг НХЛ из 50 самых перспективных игроков лиги

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в социальных сетях объявила список из 50 самых перспективных игроков лиги.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»);
2. Адам Фантилли («Коламбус Блю Джекетс»);
3. Лео Карлссон («Анахайм Дакс»);
4. Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»);
5. Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»);
6. Логан Кули («Аризона Койотс»);
7. Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»);
8. Давид Иржичек («Коламбус Блю Джекетс»);
9. Каттер Готье («Филадельфия Флайерз»);
10. Уилл Смит («Сан-Хосе Шаркс»).
Российский нападающий Матвей Мичков занял четвёртое место рейтинга. Также в список из 50 лучших молодых игроков НХЛ попали ещё трое россиян. Павел Минтюков («Анахайм Дакс») расположился на 16-й строчке, Александр Никишин («Каролина Харрикейнз») занял 20 место, Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз») — 22-й.
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