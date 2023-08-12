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Четверо россиян попали в рейтинг НХЛ из 50 самых перспективных игроков лиги

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в социальных сетях объявила список из 50 самых перспективных игроков лиги.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»);

2. Адам Фантилли («Коламбус Блю Джекетс»);

3. Лео Карлссон («Анахайм Дакс»);

4. Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»);

5. Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»);

6. Логан Кули («Аризона Койотс»);

7. Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»);

8. Давид Иржичек («Коламбус Блю Джекетс»);

9. Каттер Готье («Филадельфия Флайерз»);

10. Уилл Смит («Сан-Хосе Шаркс»).

Российский нападающий Матвей Мичков занял четвёртое место рейтинга. Также в список из 50 лучших молодых игроков НХЛ попали ещё трое россиян. Павел Минтюков («Анахайм Дакс») расположился на 16-й строчке, Александр Никишин («Каролина Харрикейнз») занял 20 место, Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз») — 22-й.