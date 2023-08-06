Главный юниор десятилетия и надежда страны. Кого с драфта-2023 уже подписали в НХЛ

С момента драфта юниоров – 2023 прошло больше месяца. Из 224 игроков, выбранных за два дня в Нэшвилле, 18 уже подписали первые контракты в НХЛ. Рассказываем, кто из молодых талантов уже связал своё будущее с сильнейшей лигой мира.

Эмиль Пиениниеми («Питтсбург»)

Финский защитник пока что является единственным игроком, выбранным ниже второго раунда (Эмиль ушёл под 91-м номером), который уже подписал контракт новичка в НХЛ. Пиениниеми описывает себя как двустороннего защитника с хорошим катанием, при этом на деле он всё-таки оказывается больше задействован непосредственно в обороне, где является серьёзным препятствием для соперников. В прошедшем сезоне Эмиль успел провести один матч за родной «Кярпят», и пока эта та игра была для него единственной на взрослом уровне.

Пока же «пингвины» усилились лучшим защитником прошлого сезона: Карлссон перешёл из «Сан-Хосе» в «Питтсбург» в результате крупного трёхстороннего обмена

Феликс Унгер Сёрум («Каролина»)

«Харрикейнз» потратили 62-й пик на негабаритного (181/78) праворукого форварда, который успел блеснуть на последнем ЮЧМ – на счету шведа 10 очков в семи матчах, включая ассистентский покер в полуфинальной встрече со сверстниками из Канады. Плеймейкинг вообще является главной сильной стороной Феликса, который выделяется своими ловкостью и резкостью и на молодёжном уровне. Вопрос лишь в том, удастся ли ему перенести эти качества и на взрослый хоккей, где большой свободы в движениях ему давать не будут.

Якуб Дворжак («Лос-Анджелес»)

Под 54-м номером «короли» задрафтовали настоящего гиганта – в свои 18 Якуб весит 95 кг при росте 195 см. К невероятным физическим данным чешский защитник добавляет уверенное владение шайбой, умение как разгонять атаки, так и успешно подключаться к ним, и надёжную игру у собственных ворот. Развиты у Дворжака и лидерские качества – на швейцарском ЮЧМ Якуб выступал в качестве капитана своей национальной команды.

Калан Линд («Нэшвилл»)

Новичок «хищников» является типичным примером силового форварда. За последние два года канадец, игравший в Западной хоккейной лиге в команде «Ред Дир Ребелс» (с англ. rebel – бунтарь. – Прим. «Чемпионата») показал себя настоящим бунтарём – Линд старается хитовать при каждом удобном случае, коллекционирует штрафные минуты (173 за последние два сезона) и не забывает подраться.

Калан Линд Фото: Zuma/TASS

В этом плане Калан очень похож на своего старшего брата Коула, который к 24 годам провёл 30 матчей в НХЛ, а в прошлом сезоне набрал 62 очка и 91 штрафную минуту в фарме «Сиэтла». Посмотрим, превзойдёт ли Линд-младший его достижения.

Эндрю Кристалл («Вашингтон»)

Многие эксперты, включая Скотта Уилера из The Athletic, высоко котировали форварда, который с детства играл бок о бок с фаворитом прошедшего драфта Коннором Бедардом, однако Эндрю забрали только под 40-м номером. Многие клубы отказались от его выбора в первом раунде из-за проблем с катанием и неуверенности в том, что молодой нападающий сможет демонстрировать такую же продуктивность (96 очков в 58 матчах прошлого сезона в WHL) на уровне Национальной хоккейной лиги.

В «Вашингтоне», похоже, уверены, что это не простой Кристалл, а настоящий алмаз – тому же Райану Леонарду, которого «столичные» взяли восьмым, «Кэпиталз» контракт пока не предлагали.

Антон Вальберг («Баффало»)

Шведский центрфорвард, которого «клинки» задрафтовали непосредственно перед Кристаллом, должен стать отличным дополнением к и без того солидному пулу проспектов «Сэйбрз». В арсенале Вальберга есть хлёсткий кистевой бросок, умение занять позицию на пятаке и качественный форчекинг, которые помогли ему набрать пять очков в 22 матчах за взрослую команду «Мальмё».

Каспер Халттунен («Сан-Хосе»)

Капитан, лучший снайпер и бомбардир финской юниорки на прошедшем ЧМ закономерно стал первым представителем своей страны, выбранным на этом драфте. Правда, лишь во втором раунде – «акулы» взяли его под общим 36-м номером. Каспер – мощный нападающий, который способен как продавить оборону, так и пройти её за счёт дриблинга. Помимо этого, праворукий форвард обладает сильным щелчком – в целом хороший вариант на будущее для «Шаркс», которым не хватает ярко выраженного снайпера.

Давид Эдстрём («Вегас»)

В лице Эдстрёма новоиспечённые обладатели Кубка Стэнли получают добротного двустороннего форварда, который, несмотря на довольно большое количество заброшенных шайб на юниорском и молодёжном уровнях, в атаке больше заточен на созидание. При этом Давид благодаря хорошему чтению игры надёжен и аккуратен в обороне.

Таннер Молендик («Нэшвилл»)

Канадец, открывающий список первораундников (24-й пик) с контрактами, — ещё один пример негабаритного вингера со взрывной скоростью. Новичок «хищников» обладает отличным катанием и успешно маневрирует между соперниками, избегая столкновений. За ногами Таннера успевают и руки – Молендик способен быстро принимать решения и расставаться с шайбой за доли секунды, при этом с максимальной пользой для команды.

Таннер Молендик Фото: AP/TASS

Эдуард Шале («Сиэтл»)

В свои 18 чешский форвард уже имеет за плечами полноценный сезон во взрослом хоккее – весь прошлый год Шале провёл в «Комете» из Брно и явно не испортил погоды, набрав 14 (7+7) очков в 43 матчах. Эдуард также был одним из лидеров сборной на последнем ЮЧМ, да и в талантливой молодёжке, добравшейся до серебра МЧМ, не затерялся – набрал по шесть очков на каждом из турниров. Шале – игрок с отличным пасом и хорошим чувством площадки, который заработал себе немало благоприятных отзывов за счёт качественной работы рук.

Самуэль Гонзек («Калгари»)

Словак также успел поиграть на взрослом уровне – в сезоне-2021/2022 на его счету 10+4 за 49 матчей в родной «Дукле». Среди юниоров форвард заметно выделяется: что в Словакии, что в WHL он стабильно набирает в среднем не меньше очка за игру. Тем удивительнее, что на молодёжном уровне у него мало что получается – ноль очков и «-7» за шесть матчей на двух МЧМ. Среди сильных сторон Самуэля – контроль шайбы и умение сохранить её в трудных ситуациях, а также манёвренность при владении даже на большой скорости.

Зак Бенсон («Баффало»)

Ещё один отличный выбор «Сэйбрз» — самый полезный форвард WHL в прошлом сезоне («+68») и третий бомбардир лиги — обладает не самым техничным катанием, но компенсирует это высоким хоккейным интеллектом и быстрой работой рук. Бенсон не стесняется помогать защите и нередко добывает себе шайбу в результате собственной черновой работы — благодаря этому он не раз забрасывал сам и ассистировал партнёрам, включая голы в меньшинстве.

Далибор Дворски («Сент-Луис»)

Из россыпи талантливой словацкой молодёжи Далибор считается главной надеждой. О Дворски начали говорить ещё пару лет назад – тогда форвард считался одним из претендентов на попадание в топ-3 этого драфта. И пусть так высоко ему подняться не удалось, словак, проведший прошлый сезон в основе шведского АИК, обещает превзойти все ожидания.

Нейт Даниэльсон («Детройт»)

Пока что Нейт – один из самых загадочных выборов первого раунда. В свои 18 он ни разу не привлекался в канадские сборные на ЧМ (в 2020 выиграл бронзу юношеских ОИ) и играл только в WHL, где был капитаном «Брэндон Уит Кингз». Эксперты описывают его как лучшего двустороннего центра этого драфта и отмечают его чтение игры, технику при владении с шайбой и способность в одиночку протащить игровой снаряд через всю площадку.

Давид Райнбахер («Монреаль»)

Благодаря Кэри Прайсу после драфта австрийского защитника точно запомнили все (возможно, не фамилию, но всё же). А ведь и без курьёза на церемонии Райнбахеру было чем выделиться – в столь юном возрасте Давид стал ключевым игроком швейцарского «Клотена», которому годом ранее помог подняться в Национальную лигу, и уже успел сыграть за сборную на взрослом чемпионате мира, где в решающем для австрийцев матче с венграми помог своей сборной сравнять счёт и остаться в элитном дивизионе. Райнбахер – крепкий цепкий защитник, который хорошо действует при игре один в один, но в то же время часто поддерживает позиционные атаки.

Момент, который сделал Райнбахера знаменитым: Видео Кэри Прайс забыл фамилию проспекта «Монреаля», называя выбор клуба на драфте

Адам Фантилли («Коламбус»)

Адаму долгое время прочили уход с рынка талантов сразу после Бедарда, однако боссы «Анахайма» предпочли чемпиону мира не добравшегося до медалей, но больше впечатлившего на ЧМ шведа Лео Карлссона. В «Коламбусе» такому ходу событий обрадовались, тут же забрали Фантилли и уже через пару дней после драфта заключили с ним контракт. Учитывая, как в последнее время в Огайо доверяют молодёжи, у канадца есть шансы начать сезон в основе «Блю Джекетс».

Лео Карлссон («Анахайм»)

Шведский форвард прекрасно показал себя не только на ЧМ – Карлссон провёл успешный сезон в «Эребру», где стал одним из лучших бомбардиров команды. Пока неясно, где начнёт сезон 18-летний нападающий, но при всех кадровых проблемах «уток» появление Лео в НХЛ можно ожидать уже в этом сезоне.

Лео Карлссон Фото: AP/TASS

Коннор Бедард («Чикаго»)

Весь Город Ветров уже давно захватила Бедардомания. Оно и неудивительно – в «Блэкхоукс» едет главный талант десятилетия, который должен стать для некогда успешного клуба, ныне переживающего затяжной кризис, тем человеком, который вернёт «Чикаго» былое величие. Все оды и дифирамбы в адрес Коннора уже прозвучали – совсем скоро наступит пора их оправдывать.