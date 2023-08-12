Американский новичок «Барыса»: в КХЛ высокий уровень, видно, что есть немало талантов

Нападающий «Барыса» Джозеф ЛаБейт прокомментировал поражение в предсезонном матче с «Трактором» (1:2) и поделился впечатлениями от первых матчей в КХЛ. Ранее казахстанский клуб уступил «Локомотиву» (1:2).

«Думаю, этот матч получился более закрытым, нам противостоял более системный соперник. Неплохо играли, но вновь поражение. Ничего страшного, это предсезонка, надо набрать кондиции и сыграться.

Как мне уровень соперников? В целом, то, что и ожидал. Высокий уровень, видно, что в КХЛ есть немало талантов. Приятное впечатление от процесса. Почему выбрал «Барыс»? Всё просто — были другие варианты, но, когда я пообщался и посоветовался со своими друзьями Кёртисом Валком и Линденом Веем, принять решение было уже намного легче. Получилось именно так, как они и рассказывали. Всё просто замечательно, рад быть здесь.

Как могу описать себя как игрока? Двусторонний центрфорвард силового плана, уверенно играющий на вбрасываниях. Стараюсь успевать на всех участках площадки, иду в стыки и горячие зоны. Уделяю внимание всем аспектам игры.

Какие воспоминания об НХЛ? Когда дебютировал, сбылась мечта детства. Вспоминаю первый матч, это было невероятно. Драка? Мой первый бой случился в игре с «Сан-Хосе» против Брендана Диллона. Он жёстко сыграл против меня, и в следующем периоде мы сцепились. Конечно, это встряхнуло мою команду из Ванкувера. Этой бой хорошо разошёлся в СМИ. Ну и мой первый гол «Эдмонтону» в контратаке также запомнился (улыбается)», — цитирует ЛаБейта Metaratings.ru.

Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон, до 30 апреля 2024 года. Отметим, что за 405 матчей в АХЛ у Лабейта 692 минуты штрафа. Минувший сезон нападающий провёл в «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 22 (11+11) балла.