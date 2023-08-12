Защитник «Трактора» Телегин: у нас классный состав, наша цель — Кубок Гагарина

Защитник «Трактора» Сергей Телегин оценил изменения в игре челябинского клуба и отметил, что команда будет бороться за Кубок Гагарина.

«Как изменился «Трактор» в межсезонье? Стало больше игры вперёд из-за новых правил. Мне лично так легче играть, мне нравится. Больше стал общаться с Ильёй Карпухиным, стали лучше чувствовать друг друга. Другой коллектив, ребята все хорошие. Опытный Владимир Жарков пришёл, плюс капитан Сергей Калинин уже был. Коллектив прекрасный, ждём, когда присоединятся Никита Сошников и Андрей Чибисов. Анвар Гатиятулин ставит нам более атакующий хоккей.

Цель на сезон – это играть в плей-офф? Почему вы так решили? Наша цель – Кубок. Это основная цель. Есть опыт того сезона, и мы знаем, что надо поправить, чтобы стать лучше, сильнее. Будем грызть, будет другой хоккей. Жду прогресса, например, от Фатеева, он духовитый парень. Считаю, у нас классный игровой состав, будем играть, ведь хоккей – это игра в первую очередь», — цитирует Телегина Metaratings.ru.

Напомним, в прошлом сезоне КХЛ «Трактор» не сумел пробиться в плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.