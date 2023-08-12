Чайковски: хотел остаться в России, потому что мне и моей семье здесь нравится

Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски рассказал, что принял решение продолжать карьеру в КХЛ, потому что ему нравится жить в России.
«У меня в «Спартаке» много друзей, здесь собрались классные ребята, тренерский штаб и персонал. Это большой клуб с богатой историей и традициями, рад находиться здесь. Варианты за границей я не рассматривал — хотел остаться в России, потому что здесь мне нравится, у меня здесь много друзей. Меня окружают только хорошие люди, ни про кого я не могу сказать ни одного плохого слова.
В Словакии не всем нравится мой выбор, с хейтом тоже сталкиваюсь, но есть и те, кто понимает мой выбор и хорошо к нему относится. Как и в Чехии, нам тоже запретили играть за сборную на чемпионате мира, но могу только повторить — здесь классные люди, мне и моей семье здесь нравится», — цитирует Чайковски ТАСС.
Всего в КХЛ на счету словацкого защитника 143 (50+93) очка в 333 играх за «Сибирь», московское «Динамо» и «Автомобилист». В составе сборной Словакии Чайковски выступал на двух Олимпиадах и трёх чемпионатах мира. В 2022 году Михал стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине вместе с вратарём «Спартака» Патриком Рыбаром.
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