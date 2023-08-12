«Ха-ха, интересно, они говорят на русском?» Клок — о получении легионерами гражданства РФ

Чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок поделился мыслями о последних тенденциях в российском хоккее. Так, ряд легионеров высказался о желании получить гражданство Российской Федерации. Первым стал американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, уже получивший второй паспорт. Запрос о получении гражданства канадским форвардом СКА Бренданом Лайпсиском уже направили на имя президента РФ Владимира Путина.

«Слышал ли о том, что Лайпсик, Менелл и Кэм Ли получили или хотят российское гражданство? Да, конечно. Ха-ха, интересно, они говорят на русском? Теперь они не будут легионерами, это поможет их командам.

Как получилось, что за прошлый сезон я сыграл в трёх командах? В «Рёгле» меня позвал генеральный менеджер, а получилось так, что главный тренер не видел меня в команде. Переход в «Лугано» был отличным решением — отличная команда, близко от моего дома. Я мог там остаться и если бы не вернулся, то наверняка бы продолжил выступать за «Лугано», — цитирует Клока «Спорт-экспресс».