Словацкий игрок – о переходе в «Локомотив»: я в курсе, что происходит, но не читаю новости

30-летний словацкий защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат рассказал об игре с «Барысом» (2:1) и ответил на вопрос было ли на него давление извне.

«Моя вторая игра. Думаю, в первые 10 минут не вошли в игру, трижды удалились, пропустили, пришлось догонять. Далее, на мой взгляд, владели инициативой и заслуженно довели матч до победы. Отмечу хорошую игру в меньшинстве, за исключением момента с голом. Пока всё нравится. Комфортно себя чувствую на узких площадках после Швейцарии. Хороший соперник, качественные иностранцы и местные молодые ребята. Здорово, что нам удалось закрыть их ведущих игроков и победить.

Почему выбрал «Локомотив»? Какие были варианты ещё? Были предложения из Швейцарии, а также из КХЛ. Но были сомнения. Также был разговор с хорошо мне знакомым «Тршинцем». В итоге так сложилось, что генменеджер «Тршинца» знаком с Лукиным. Он играл в Ярославле. Плюс, тренер по вратарям вместе играл с Игорем Никитиным. Именно они мне сообщили о большом интересе со стороны Ярославля, рассказали много хорошего. Это и стало ключевым. Очень рад переходу.

Нет ли ощущения, что я дядька для молодых? Да, время летит, мне 30. Поэтому где-то посещает такое чувство. У команды действительно классная, талантливая, голодная до игры молодёжь.

Было ли давление извне, когда подписал контракт? Я в курсе, что происходит, но не читаю новости. Мечта любого игрока – играть в сильной лиге. Именно поэтому я здесь и хочу расти как игрок. Плюс, финансовая составляющая также имеет значение, у всех семьи.

Слежу ли за курсом рубля? Для нас, иностранцев, это фактор, на который мы обращаем внимание. Будем надеяться, что в ближайшие несколько недель ситуация стабилизируется и рубль укрепится к евро», — сказал Гернат в интервью Metaratings.ru.

Большую часть матчей в своей карьеру Гернат провёл в АХЛ, а также чешской и швейцарской лигах. В Американской хоккейной лиге Мартин сыграл 138 встреч, в которых набрал 33 (5+28) очка. В Чехии защитник записал на свой счёт 107 (30+77) результативных баллов за 189 игр. В Швейцарии игрок обороны забросил 23 шайбы и отдал 37 результативных передач за 103 встречи, набрав в общей сложности 60 очков.