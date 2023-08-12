ЦСКА выиграл Кубок Овечкина, 5-летний сын Александра оформил дубль в гала-матче

Стал известен победитель Кубка Александра Овечкина. Трофей выиграла команда ЦСКА, сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Кубок состоялся в пятый раз, армейцы выиграли его в четвёртый раз подряд.

В минувшем розыгрыше соревнования приняли участие детские команды, всего сыграли 240 хоккеистов в возрасте 11-12 лет. Подмосковье представляли три клуба — «Атлант» из Мытищ, «Витязь» из Подольска и «Балашиха».

На лёд также выходили Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Алексей Морозов и Евгений Кузнецов. Кроме того, впервые в истории Кубка против легенд сыграла медиасборная, состоящая из блогеров. На лёд вместе с отцом вышел сын Овечкина — 5-летний Серёжа. Юный игрок открыл счёт в гала-матче и забросил две шайбы.

«Мы постараемся масштабировать соревнования, потому что видим, насколько они популярны. Спасибо за это Саше Овечкину и его маме Татьяне Николаевне.

В турнире четвёртый раз подряд сильнейшим стал ЦСКА. Поздравляю армейцев с победой! Всем ребятам желаю успехов на льду и в жизни. Вы все молодцы!» — говорится в сообщении.