«Пока нужно побыть в России». Большое интервью с Овечкиным

Великий снайпер высказался о возможном обмене Кузнецова из «Вашингтона» и сборной России на Кубке мира.

Александр Овечкин хоть и публичный человек — с его-то реноме невозможно не оказаться в центре внимания, — но не всегда готов прямо и открыто отвечать на вопросы. Это понятно: каждое его слово будут пристально рассматривать, анализировать.

Но в этот раз нападающий «Вашингтона» решил капитально высказаться, причём перед российской прессой. Обо всём, что только могло волновать журналистов и болельщиков: погоне за Гретцки, возможном обмене Евгения Кузнецова, недопуске россиян на международные турниры, своих преемниках и многом другом.

Без лишних слов предлагаем ознакомиться с материалом, в котором собраны все интересные комментарии Ови.

«Русские ребята приезжают в Америку и получают американское гражданство, никто ничего не говорит»

Звезда «Вашингтона» эксклюзивно поговорил с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым и обсудил натурализацию хоккеистов в КХЛ и подготовку к новому сезону.

— После Казани и прощального матча Зарипова вы прилетели на очередное мероприятие, как это влияет на подготовку к сезону, не сложно ли вам?

— Меня это не отвлекает, это всё спланировано заранее, за долгое время, поэтому мы подстраиваемся.

— Из-за непопадания «Вашингтона» в плей-офф у вас было больше свободного времени, это как-то сказывалось на вашей привычной подготовке?

— Наоборот, я восстановился от тех травм, которые я получал в прошлом сезоне. Сейчас я чувствую себя хорошо. Идёт подготовка полным ходом, всё шикарно.

— Когда планируете отправиться в Америку?

— Ещё пока неизвестно. Пока нужно побыть здесь ещё.

Александр Овечкин Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

— Какие у вас ожидания от нового сезона? Конкуренты «Вашингтона» по дивизиону мощно усиливаются.

— Самое главное, чтобы все были здоровы, а дальше посмотрим.

— Поддерживаете отношения с новым главным тренером (Спенсером Карбери. — Прим. «Чемпионата»)?

— Да, мы разговаривали. Я был с ним знаком ещё до этого, потому что он был в системе «Вашингтона». Поэтому всё нормально.

— Продление контракта с Томом Уилсоном вас порадовало?

— Да, конечно. Он давно в команде, знает город, его болельщики любят, он любит город. Я рад за него и за то, что он продлил контракт с клубом.

— Многие говорят, что главная цель «Вашингтона» — это то, чтобы вы побили вечный рекорд Уэйна Гретцки. Вас бесят такие разговоры?

— Давайте поживём, тогда и увидим. У меня ещё три года контракта, посмотрим, что будет.

— В Казани вы сказали, что не видите ничего плохого в натурализации легионеров. Можете развить свою мысль?

— Возьмите футбол, баскетбол. Всё это уже было. Почему сейчас игроки, которые приезжают сюда, не могут получить гражданство? Русские ребята приезжают в Америку и получают американское гражданство, никто ничего не говорит, правда? Я не вижу в этом ничего плохого. А вы видите?

— Нет, но если тот же Бреннан Менелл, например, будет играть за сборную России?

— Ему сначала нужно попасть в сборную, а потом уже говорить об этом.

Бреннан Менелл Фото: dynamo.ru

— За делами московского «Динамо» следите?

— Да, я слежу и за футболом, и за хоккеем.

«До сих пор сомневаюсь, что смогу побить рекорд Гретцки»

Овечкин также выступил на пресс-конференции, где ответил на все интересующие вопросы.

— Почему вы всегда с радостью приезжаете в Россию?

— Мы скучаем по родной земле, по друзьям, по родителям, по той атмосфере, а она всегда хорошая.

— Погоня за Гретцки?

— Каждое интервью, которое я даю последние два года, а может быть, и больше, кто-нибудь так и спросит про возможность побить рекорд Гретцки. Однажды я сказал, что не верю, что это реально… И я до сих пор сомневаюсь. Но верю, что это случится. Быть в этой гонке — это дорогого стоит.

— Какой совет вы дали бы сейчас себе 18-летнему?

— Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду. Долго мы ждали Кубок Стэнли и много упустили моментов, чтобы добиться этого раньше. «Питтсбург» сделал это раньше, подписывая нужных им ветеранов.

— Почему вы выступаете за один клуб всю карьеру в НХЛ?

— Когда ты понимаешь, как к тебе относятся с любовью, душой и сердцем, зачем это менять на клуб, где ты можешь всего этого не получить?

— Топ-3 интриг сезона НХЛ?

— Обмен Карлссона, поменяют ли Кузнецова и сколько забьёт Овечкин.

Александр Овечкин Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

— Что думаете о возможной игре против Матвея Мичкова в НХЛ, о драке с ним?

— Да нет, ну зачем. Он молодой. Я уже подрался один раз… Даже несколько раз.

— Самый памятный гол за сборную?

— Скорее всего, когда мы выиграли золото в Минске, в финале. Опять же на Олимпиаде, когда обыграли Канаду. А вообще все памятные голы.

— Вернётесь в «Динамо» после завершения карьеры в НХЛ?

— Я начинал в «Динамо». Это мой дом, Петровский парк. Где начинал, там и надо заканчивать. Но когда это случится? Посмотрим.

— Как проведёте день после установления рекорда?

— Думаю, что многие из нас проснутся чуть-чуть с больной головой. Придётся не воду пить, а другие напитки, чтобы прийти в себя.

— Кого вы считаете своими преемниками в НХЛ?

— Очень много талантливых ребят. Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Никита Кучеров, который показывает высочайший класс. Кирилл Капризов. Но мне повезло, что у меня было не очень много травм, это позволяло мне долго играть на высоком уровне. Травмы подкашивают любого спортсмена. Нужно время, чтобы прийти в ритм.

«Обмен Кузнецова? Не всё зависит от меня»

Кроме того, Овечкин дал отдельные комментарии ряду других российских СМИ. Приводим самые интересные цитаты капитана «Вашингтона».

— Не чувствуете ли отмены русской культуры в США?

— В Вашингтоне всё шикарно. Болельщики относятся ко мне тепло.

Александр Овечкин Фото: РИА Новости

— Готовы выступить за сборную России на Кубке мира в случае допуска российской команды к участию в турнире?

— Слухи о выступлении российских хоккеистов на Кубке мира ходят, но там не от нас зависит. То же самое с Олимпиадой: сказали одно, сделали другое. Так что это всё вилами по воде. Если в сборную позовут, я приеду.

— Сколько времени понадобится, чтобы обогнать Гретцки?

— Не могу предугадать, сколько мне потребуется времени, чтобы побить рекорд Гретцки. Бог всё видит. Не могу оценивать, получится ли замахнуться на рекорд Гретцки по голам в регулярках и плей-офф. Как жизнь покажет. Посмотрим, буду ли хорошо чувствовать себя. Посмотрим.

— Что можете сказать насчёт слухов об обмене Евгения Кузнецова?

— По поводу обмена Кузнецова у меня никакой информации нет. Всё так же, как и у вас.

— Как отреагируете на обмен?

— Это бизнес хоккейный. Сегодня ты здесь, завтра там, послезавтра в другой команде. Надеюсь, что этого не произойдёт, потому что он мой близкий друг, прекрасный человек, отличный партнёр по команде. Поэтому не хотелось бы этого, но всё зависит не от меня.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

— Что планируете делать после завершения карьеры?

— Что дальше — не думал, у меня ещё три года контракта, поэтому ничего не планировал.

— Владимир Крикунов сказал, что из вас вышел бы хороший министр спорта.

— Поживём — увидим.

— Евгений Кузнецов рассказал, что, если выбирать между золотом Олимпийских игр и вторым Кубком Стэнли, он хотел бы второй вариант. А вы?

— Сначала туда надо попасть, а потом говорить.

«Месси показывает, что он лучший»

— Что думаете о переезде Лионеля Месси в США?

— Человек выбрал Америку. Я думаю, что он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший.

Александр Овечкин и Лионель Месси Фото: Из личного архива Александра Овечкина

— Вас на поле мы видели, а Месси на льду — нет. Если будет такая возможность, поможете ему освоиться, покажете пару приёмов?

— Я думаю, что найдутся другие люди, которые ему помогут.

— Если пригласят на матч «Интер Майами», поедете?

— Ну, конечно, конечно.