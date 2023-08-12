«Великая фотография». «Ак Барс» показал совместное фото Зарипова и Овечкина

Пресс-служба «Ак Барса» в официальном телеграм-канале выложила совместное фото Даниса Зарипова и Александра Овечкина. Оно было сделано во время прощального матча легенды «Ак Барса». Оба хоккеиста проводили матч в золотистой форме.

«Великая фотография», — говорится в сообщении.

Напомним, «Ак Барс» провёл официальную церемонию перед прощальным матчем Даниса Зарипова. 25-й номер казанской легенды вывели из обращения, а стяг с его джерси подняли под своды «Татнефть-Арены».

Отметим, что чей-либо номер был выведен из обращения впервые в истории «Ак Барса».

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств. Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Зарипов сыграл за «Ак Барс» 15 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.