Словацкий защитник объяснил, почему согласился на предложение «Локомотива»

Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат объяснил, почему выбрал железнодорожный клуб. По словам игрока, у него были предложения и от других команд Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, Гернат рассказал, сколько времени потратил на окончательное принятие решения. Словацкий защитник также рассказал, с кем советовался перед переездом в Россию.

«Когда «Локомотив» предложил контракт и долго ли думал? Я думал с мая по начало лета. Я говорил с двумя командами до этого, они проявляли ко мне интерес. Мы с ними созванивались, но «Локомотив» проявил большой интерес. Я рассказал своей прошлой команде об этом, посоветовался с семьёй и сделал выбор в пользу Ярославля.

Почему выбрал «Локомотив»? Повлияли рекомендации других игроков из тех, кто играл в Ярославле раньше. Также была важна фигура главного тренера Игоря Никитина. Я слышал о нём много хорошего. Очень счастлив попасть в топовую организацию, в КХЛ. Я взволнован от будущей игры здесь.

С кем советовался перед переездом в Россию, у кого спрашивал о «Локомотиве»? Я советовался с некоторыми ребятами, с семьёй. Все отзывались о «Локомотиве» хорошо. В России, например, играет мой друг Адам Лишка», — приводит слова Герната официальный сайт КХЛ.