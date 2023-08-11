«Пожертвую игрой за сборную Словакии». Хоккеист «Локомотива» объяснил переезд в Россию

Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался о том, что из-за переезда в Россию не сможет выступать за свою сборную. Хоккеист объяснил своё решение. Кроме того, защитник поделился чувствами от того, что больше не будет возможности сыграть за сборную Словакии.

«Не смогу играть за сборную Словакии после перехода в «Локомотив»? Да, это одна из вещей, которую я обсуждал с семьёй перед переездом. Я собираюсь пожертвовать игрой за сборную, поскольку мы решили приехать сюда. Увы, это было новым условием при переходе в КХЛ. Я много лет играл за национальную команду, на чемпионате мира и на Олимпийских играх. Это большая часть моей карьеры. Теперь я хочу сфокусироваться на своей клубной карьере и попытаюсь завоевать Кубок Гагарина.

Что чувствую по поводу отсутствия возможности играть за Словакию? В КХЛ играет много хороших словацких игроков, они так же, как и я, потеряли возможности играть за Словакию. Это значит, что дорога в сборную откроется молодым хоккеистам. Они смогут сделать шаг наверх, получат новые возможности. Это хорошо для национальной команды. В последние три года сборная отлично поработала для того, чтобы стать топ-командой. Я думаю, что Словакия и дальше сможет построить хорошую сборную», — приводит слова Герната официальный сайт КХЛ.

Напомним, значительную часть своей карьеры словак играл в АХЛ, а также в Чехии и Швейцарии. В АХЛ Гернат провёл 138 встреч, набрав 33 (5+28) балла. В Чехии словак записал на свой счёт 107 (30+77) результативных баллов за 189 игр. В Швейцарии игрок обороны забросил 23 шайбы и отдал 37 результативных передач за 103 встречи, набрав в общей сложности 60 очков.